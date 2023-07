Manfredonia | cosa è successo ai due bambini ritrovati morti in una vasca d’irrigazione

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La procura di Foggia aprirà un’inchiesta sui duein un vascone per la raccolta d’acqua nelle campagne trae Zapponeta in località Fonterosa. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato i corpi dei due, 6 e 7 anni, di cittadinanza rumena. Davanti al vascone erano state trovate le ciabatte dei due. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nella zona. Il vascone è profondo tre metri. I genitori avevano lanciato l’allarme nel pomeriggio: non li avevano trovati in casa. Le prime indagini suggeriscono l’ipotesi che i duesiano caduti nelladi irrigazione. Ma visto che le ciabatte sono state ritrovate fuori dal vascone, è possibile che abbiano invece pensato di immergersi volontariamente e che poi ...