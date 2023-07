Maneskin | in arrivo la collaborazione con uno dei Dj più famosi al mondo | “Stanno lavorando in gran segreto”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I, reduci dal successo del loro ultimo album Rush!, sono attualmente impegnati in un progetto musicale con uno dei dj piùdel. La band italiana è ormai consacrata a livello internazionale dal 2021, quando I Wanna Be Your Slave divenne un successo globale. Tant’è che nello stesso anno venne rilasciata una nuova versione del brano, realizzata insieme al cantante Iggy Pop. E pensare che tutto è partito dall’undicesima edizione di X Factor, dove il gruppo rock si classificò al secondo posto, alle spalle di Lorenzo Licitra. Nel 2021, poi, la vittoria del Festival di Sanremo con Zitti e Buoni, grazie a cui staccarono il biglietto per L’Eurovision Song Contest, che vinsero con il medesimo brano. Da lì, il successo mondiale del singolo Mammamia e il debutto nella televisione statunitense. In quello stesso anno, i ...

Maneskin, in arrivo la collaborazione con uno dei Dj più famosi al mondo Isa e Chia

