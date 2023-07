Manager morto su yacht | indagati anche medico e volontari 118

Tra gli 11 indagati per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte improvvisa delFabio Attilio Cairoli, 58 anni, la sera dell'8 luglio all'Isola del Giglio (Grosseto), ci sono anche il medico e i soccorritori del 118 che intervennero a bordo dello yacht ormeggiato in porto.Fabio Cairoli, ilsul suo yacht al Giglio: oltre 10 indagati. Sono medici, infermieri e tecnici di laboratorio Titan, la ricostruzione: 'Precipitato come una freccia' L'ingegnere José ...muore sulla propria barca di fronte all'Isola del Giglio: la procura apre un'inchiesta 10 Luglio 2023 Il pm Carmine Nuzzo ha notificato gli avvisi di garanzia a medici, infermieri e sanitari ...

