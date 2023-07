Maltempo nel Varesotto | tetti scoperchiati e alberi caduti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Grande lavoro stamani per i vigili del fuoco di Varese che sono intervenuti a causa di una forte perturbazione che ha investito la provincia. Un centinaio le richieste di interventi per tagliare ...

... accantonataprimo semestre 2023. Il conto è stato promosso dalla Regione, il Consiglio Valle, ... Tag: Alluvione Emilia - Romagna , Consiglio regionale ,in Emilia - Romagna... di quanto accaduto nella "più grande tragedia avvenutaMediterraneo", come la definì la ... complice anche il. Le vittime furono 94, tra le quali 35 bambini. Secondo un'inchiesta di ...

Maltempo nel Bresciano, pioggia e forte vento in Valcamonica: alberi caduti e traffico in tilt IL GIORNO

Ancora maltempo sull'Alto Adige, dove anche in mattinata si registrano forti temporali. Un forte evento temporalesco con chicchi di grandine di 4 centimetri si è abbattuto nella notte su Bressanone e ...