...sorpresi da un albero caduto per ile le squadre Saf e del Soccorso alpino hanno lavorato 40 minuti per estrarli: uno solo di loro è stato ricoverato in ospedale in codice giallo....Durante l'ondata diche ha colpito stamani la Lombardia tre escursionisti sono rimasti feriti a Colverde (Como,)... Nessuno dei tre è incondizioni I soccorritori hanno lavorato per ......dei vigili del fuoco per estrarre tre escursionisti da sotto un albero abbattuto dalche ... una in codice verde, con ferite lievi, e una in codice giallo, con feritema non serie. ...

Maltempo, gravi disagi nel Comasco e nel Varesotto per i violenti temporali: decine di interventi dei vigili del fuoco TGCOM

Ondata di maltempo sul nord della Lombardia, dove diverse località, soprattutto tra Comasco e Varesotto, sono state colpite da forti temporali e dove i vigili del fuoco sono stati costretti a interven ...È accaduto su un sentiero in località Gironico. Due persone sono rimaste ferite e trasportate all’ospedale Sant’Anna di Como ...