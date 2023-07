Mafia | estorsioni e tentato omicidio | maxioperazione tra Palermo e Belluno

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Tra la città die la provincia di, i Carabinieri hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. I reati contestati sono di associazione di tipo mafioso, estorsione, consumata e tentata, con l’aggravante del metodo e delle modalità mafiose, nonché per il delitto diaggravato. L’operazione costituisce l’esito di un’articolata manovra investigativa per accertare all’appartenenza degli indagati alle famiglie mafiose di Partanna Mondello, Tommaso Natale e Zen-Pallavicino. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.