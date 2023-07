Mafia | 11 arresti a Palermo Colpito il mandamento di Tommaso Natale | al vertice il vecchio boss Michele Micalizzi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Sono state accertate decine di estorsioni svelando così la presenza costante delle famiglie mafiose nella vita del. I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo dihanno così notificato 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 aglidomiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti di(alcuni dei quali già detenuti), gregari ed estortori delmafioso di, nel capoluogo siciliano. Le accuse per gli arrestati sono, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione con l’aggravante del metodo mafioso e tentato omicidio aggravato. L’inchiesta – coordinata dal procuratore diMaurizio de Lucia e dall’aggiunto Marzia Sabella – fa luce ...

... hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 agli... assassinato dai ' corleonesi ' durante la seconda guerra diindividuandone vertici e sodali; ...... i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo, hanno dato esecuzione a 11 ordinanze di custodia cautelare, di cui 8 in carcere e 3 agli...... reati, persone denunciate,, sequestri, illeciti amministrativi e sanzioni amministrative. ... dal 2013 al 2023, sono stati 42 i Comuni italiani sciolti per, per infiltrazioni criminali e ...

Sono state accertate decine di estorsioni svelando così la presenza costante delle famiglie mafiose nella vita del mandamento. I carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Palermo h ...Due giorni dopo il colpo al clan Resuttana, il blitz antimafia al mandamento di Tommaso Natale a Palermo porta all'arresto di 11 tra boss ed estorsori ...