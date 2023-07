Maddalena Urbani lasciata morire di overdose | il pusher siriano torna libero | 4 anni in Appello

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug — Èto in libertà Abdulaziz Rajab, lo spacciatoreche il 27 marzo 2021 lasciòdil’allora 21enne, figlia del medico che per primo isolò il virus della Sars: i giudici della Corte d’Assise d’hanno stabilito per lui una condanna di quattroe mezzo, di gran lunga inferiore rispetto a quella arrivata in primo grado (14per omicidio volontario con dolo eventuale). Per il drammatico episodio finì davanti ai giudici anche l’amica Kaoula El Haouzi, anche lei accusata di non aver chiamato i soccorsi. A lei va una condanna di 3e sei mesi. Per loro il pubblico ministero aveva chiesto rispettivamente una condanna a ventuno e ...