Macron | per il 14 luglio difenderemo l' ordine con determinazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Per il 14, il presidente francese Emmanuelpromette di far rispettare "l'repubblicano" (che in francese è praticamente sinonimo di "democratico"), prevedendo possibili disordini ...

il 14 luglio, il presidente francese Emmanuelpromette di far rispettare "l'ordine repubblicano" (che in francese è praticamente sinonimo di "democratico"), prevedendo possibili disordini ...Lo aveva promesso ai francesi, ma ha cambiato idea: Emmanuelnon prender la parola il giorno della festa nazionale del 14 luglio. Il contrario di quanto ...di pacificazione dopo la battaglia......nell'agenda politica del G7 e della Nato quando e' diventato chiaro che non ci sono le condizioniuna rapida adesione all'Alleanza Atlantica. E ultimamente e' stato il presidente francese, ...

Macron e il 14 luglio per riunire la Francia Affarinternazionali

Roma, 12 lug. (askanews) - Per il 14 luglio, il presidente francese Emmanuel Macron promette di far rispettare "l'ordine repubblicano" (che in francese è praticamente sinonimo di "democratico"), preve ...Dopo aver sbarcato 57 migranti a Civitavecchia, la nave Ocean Viking è stata sottoposta a fermo amministrativo in porto dalle autorità ...