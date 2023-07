L' Unione Europea in occasione dei festeggiamenti del 30esimo anniversario del mercato unico | mette in palio 10 pass ferroviari per due persone per viaggiare gratuitamente per l’Europa per un mese

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’estate è decisamente arrivata e con lei è arrivato anche finalmente il tempo di partire per le vacanze. I rincari per la villeggiatura, però, sono stati notevoli e non farebbe quindi per nulla dispiacere poterper ungratis. Voglia di libertà, in viaggio sulle strade panoramiche più belle d’Europa X In viaggio pergratis È quello che propone ...

Un mese di viaggio in Europa gratis rispondendo al quiz sul mercato unico (che compie 30 anni) L'in occasione dei festeggiamenti del 30esimo anniversario del mercato unico, mette in palio 10 pass ferroviari per due persone per viaggiare gratuitamente per l'Europa per un mese. Ma ...Al via il secondo giorno del vertice dell'Alleanza Atlantica , a Vilnius , in Lituania. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presidente della Commissione dell', Ursula Von der Leyen, e al presidente francese Macron, i leader dei Paesi membri della Nato sono di nuovo tutti riuniti . A fare gli onori di casa, sempre il segretario generale ...Al via il secondo giorno del vertice dell'Alleanza Atlantica , a Vilnius , in Lituania. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presidente della Commissione dell', Ursula Von der Leyen, e al presidente francese Macron, i leader dei Paesi membri della Nato sono di nuovo tutti riuniti . A fare gli onori di casa, sempre il segretario generale ...

La presidente della Commissione europea a Vilnius per partecipare alla seconda giornata dei lavori del Summit. Tajani: certamente non con la guerra in corso ...Lo studio diffuso da Eurostat nella Giornata mondiale della popolazione. Il record negativo all'Italia (-179.419). L'incremento più alto in Germania (1.121.721) ...