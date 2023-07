Lukaku-Onana | destini incrociati | sull’Inter pesa una deadline ? Sky

(Di mercoledì 12 luglio 2023)rappresentano, per l’Inter, due operazioni diverse ma che in un certo senso sono anche intrecciate tra loro. L’attaccante vuole il club nerazzurro, il portiere è sempre più vicino al Manchester United.una, come sottolineato da Sky Sport. INTRECCIO ? Sono giorni decisivi sia per Andrésia per Romelu. Serve il rilancio decisivo dal Manchester United, così si capirà anche cosa ne sarà di. L’Inter per il belga può arrivare a 35 milioni di euro, ma il Chelsea chiede 45 milioni di euro. Quindi la forbice è ancora abbastanza ampia. Due cose sono fondamentali: il timing e la volontà del giocatore. Laper i Blues è il 17 luglio. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

... 'qualcuno può chiedere a Marotta come possiamo avere 2 portieri,, un difensore , un ... 'Viste le perdite di Brozo, Dzeko, e quella probabile di, e gli inserimenti di giocatori con ...TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di oggi, 12 luglio 2023:. Pogba . Pulisic . Osimhen . Milikovic - Savic . Reijnders . solo per citare i nomi che tengono ...Il calciomercato è in piena evoluzione e, dopo la cessione di Marcelo Brozovic e l'arrivo di Frattesi, c'è attesa per capite come si svilupperà le vicende di Andrée Romelu. La ...

Sky – Inter, il patto con Lukaku resisterà Onana, United non ha rilanciato fcinter1908

Ore calde per il calciomercato dell'Inter: Marotta tenta l'all-in per Romelu Lukaku, per poi concentrarsi sull'acquisto del vice di Denzel Dumfries ...L'Inter di Beppe Marotta è una delle squadre più attive sul mercato, l'obiettivo è regalare una rosa molto forte ad Inzaghi.