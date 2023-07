Lukaku | offerta sempre la stessa Le cifre proposte al Chelsea – SI

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Alfredo Pedullà da Sportitalia smentisce Gianluca Di Marzio circa i movimenti per Romelu. Nessuna nuova, ledall’Inter sono le stesse.– L’Inter non ha cambiato la suaper Romelu, spiega Alfredo Pedullà. Non c’è mai stata una proposta da 25 milioni, quella reale èstata da 30 milioni più qualche bonus per arrivare ai 35 finali. Ilchiede 40+5, il club nerazzurro rimane sul giocatore ma tutto dipende dalla flessibilità dei Blues. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...