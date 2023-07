Lukaku | guerra di nervi | il Chelsea spera in una mossa dell’Inter ? TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023)si sarebbe dovuto unire al, in teoria, nella giornata di oggi. Il rientro è stato rimandato ma la situazione sta diventando una “di”, come scrive Tuttosport. Ilaspetta impaziente la? Romeluvuole l’Inter e non si aggregherà, almeno per il momento, al ritiro con ilche parte ufficialmente da oggi. È atteso, se l’impasse non dovesse sbloccarsi, per il 17 luglio. Prima cioè che la squadra di Pochettino parta per gli Stati Uniti per la tournée estiva. Come scrive oggi Tuttosport la situazione sta, però, diventando una “di”. I Bluesno che l’Inter possa arrivare a una cifra di 45 ...