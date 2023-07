Niente voglia di Chelsea, tanta voglia di Inter. Romelufa muro con i Blues e non vola a Londra lunedì prossimo, quando Pochettino ha richiamato i suoi giocatori. Romelu, centravanti che vede e pensa solo in nerazzurro, non vuole minimamente tornare ...Per il portiere l'Inter vuole 60 milioni di euro e ha già ricevuto una manifestazione di interesse dal Chelsea, con cui si parlerà anche di. Big Rom vuole restare a Milano e i nerazzurri ......Stefan De Vrij pare indirizzato verso un rinnovo contrattuale e a questo punto - secondo il... E Marotta ringrazia i tifosi, Dzeko, Scamacca, Lukebakio: tutte le trattative per l'attacco ...

Lukaku, diktat all'Inter: "Entro questa data", il caso si complica Liberoquotidiano.it

La situazione legata al gigante belga è sempre più vicina alla soluzione definitiva: Lukaku-Inter, così ci siamo.Romelu Lukaku ha ricevuto accuse durissime per il suo modo di comportarsi e in questa situazione c'entra anche il Milan ...