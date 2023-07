(Di mercoledì 12 luglio 2023) Continua a lavorare l’al ritorno di Romelu, di fatto l’unica opzione per l’attacco. Unache, viste le cifre in ballo, rischia di protrarsi a lungo. Il che potrebbe essere un, visto lo stato di forma del belga. STATO DI FORMA – Romelue l’, una storia d’amore travagliata che ora deve arrivare all’ultimo capitolo. Ovvero il ritorno del giocatore in nerazzurro. Con un grosso ostacolo: il Chelsea. O meglio, le richieste del Chelsea. Perché i londinesi sono ben felici di lasciar partire l’attaccante belga, ma le cifre in ballo sono ciò che rende complicata la. Unadestinata probabilmente ad allungarsi fino a fine mercato. Il che può ritorcersi contro l’e contro ...

Resta incerta la situazione riguardante il futuro dell'attaccante belga. Nonostante l' ... Resta inosservazione il Milan che, dopo l'addio di Ibra ed il mancato arrivo di Thuram, rimane ...... che da subito sembravano indirizzare i discorsi verso un'eventuale trattativa col Chelsea nell'ambito dei contatti per il rinnovo del prestito di. Ora, invece, potrebbero verificarsi sbocchi ...Attenzione! Allontanarsi dalla linea bianca che tanto c'èche para più di Ederson' . Infine ... Sono venuti clamorosamente meno ai nerazzurri i calciatori più importanti: ad una difesae ...

Lukaku, attenta Inter: un rischio se la trattativa si prolunga Inter-News.it

L'Inter vuole serrare le fila per l'acquisto di Romelu Lukaku, anche se i costi non sono così accessibili. Per Inzaghi ora sarebbe fondamentale.Lukaku è più vicino all'Inter Ha dato la sua parola e non la infrangerà. Stipendio abbassato L'offerta dell'Inter per Romelu Lukaku potrebbe andare sopra i 45 milioni complessivi. Perché se è vero ch ...