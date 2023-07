Il mediano potrebbe restare, si allontana Altobelli. Piace Morello. Panico alla Carrarese. Tutti vogliono ...... i corallini incominciano a muoversi (timidamente) in sede di. Il primo obiettivo del ... Anche qui il discorso è complesso perché sul calciatore ci sono anchee Latina che sono ...Ecco tutti gli acquisti delinvernale in Serie B CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE ... risoluzione del contratto) Anthony Fontana (c, risoluzione del contratto) Diego Fabbrini (a,, ...

Lucchese: mercato in chiaroscuro La Pantera tenta un passo Franco Quotidiano Sportivo

Mentre oggi scatta la prima fase dell’"Open Day" del Centro Formazione Inter, allo stadio di Altopascio, a cura del Tau (bambini nati nel 2015 e 2016, mentre domani, dalle 18 alle 19.30 spazio ai picc ...S'accende il mercato intorno a Mattia Morello. L'esterno del Fiorenzuola, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, avrebbe avuto contatti diretti col Gubbio. Sullo sfondo da ...