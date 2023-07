Lucca Summer Festival | Sigur Ros | Placebo e Norah Jones per il 20° anniversario di ' Come Away With Me'

IlFestival continua questa settimana con Sigur Ros, Placebo e Norah Jones. Quest'ultima celebrerà il 20esimo anniversario del suo album 'Come Away With Me', premiato con ben 5 Grammy .... "Non posso accettare censure e credo che neanche Puccini le avrebbe accettate". Così Beatrice Venezi, dal palco delFestival, ha annunciato stasera che avrebbe chiuso con l'esecuzione ...E dal palco delFestival, nella sua, Venezi ha deciso di rispondere con una provocazione. Anche se nelle intenzioni, almeno dichiarate, non è così. Ma anzi una scelta conciliante. "Non ...

A dividere è l’Inno a Roma composto nel 1919: i sindaci di Viareggio e Pescaglia danno forfait. Sul palco Pardini e Veronesi. Il via con l’Inno d’Italia. Standing ovation per il “Nessun Dorma“.Il Lucca Summer Festival continua questa settimana con Sigur Ros, Placebo e Norah Jones. Quest'ultima celebrerà il 20esimo anniversario del suo album "Come Away With Me", premiato con ben 5 Grammy Awa ...