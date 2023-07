Lorella Cuccarini torna ad “Amici” e fa il bis con un nuovo programma

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’estate è ormai inoltrata, ma a Mediaset si continua a lavorare a pieno ritmo ai palinsesti del prossimo autunno. Tra gli show confermati da Piersilvio Berlusconi c’è: il talent ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà con una nuova edizione presumibilmente ad Ottobre, e in molti si chiedono se ci saranno cambiamenti nel cast. I più affezionati saranno comunque contenti di sapere che proprio nelle scorse ore è stata confermata la presenza di una della protagoniste più amate del: parliamo di, che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe fare il bis con un altrotargato Fascino. Il ritorno diL’ultima edizione disi è da poco conclusa con la vittoria del ballerino Mattia Zenzola, ...

Lorella Cuccarini ha spiegato per quale motivo ha rifiutato l'offerta della Rai, che l'aveva cercata per sostituire Bortone.A seguito di diverse indiscrezioni Lorella Cuccarini conferma di aver rifiutato una proposta Rai: "Resto ad Amici" ...