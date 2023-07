Longhi | «Addio Handanovic chiaro indizio Inter deve riconoscere due cose»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Brunonel suovento per Radio Sportiva ha commentato l’ufficiale a parametro zero di Samirdopo undici anni e dei suoi possibili sostituti.– Questo il pensiero di Brunosull’di Samire sui possibili acquisti per la porta da parte dei nerazzurri: «Il terzo portiere, Di Gennaro, c’è già. La partenza dila dice lunga sulle trattative per Sommer e Trubin. L’adla serietà e la sua grande crescita negli 11 anni».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...