Locazioni e noleggi fittizi | skipper in nero | multe per oltre 60mila euro a Ponza e Ventotene

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ISOLE PONTINE – In azione le unità navali del Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia presso le località a più alta vocazione turistica della regione Lazio. In queste calde giornate estive, le Fiamme Gialle Aeronavali di Civitavecchia presidiano il litorale laziale sia a tutela della sicurezza pubblica in mare sia con operazioni di Polizia Economico Finanziaria per L'articolo Temporeale Quotidiano.