Non ha perso tempo: s'èrecato a Trigoria dove ha avuto modo d'incontrare Mourinho, salutare ... dopo averlo girato in prestito al Manchester, vuole ora monetizzarne la cessione. Leggi i ...Alla fine del 2009, anche la moglie di Van der Sar haun'emorragia cerebrale. All'epoca Van der Sar era portiere del ManchesterNel dicembre 2009 Edwin aveva detto addio al calcio per stare vicino alla moglie che avevaun'. Dopo 14 anni l'ex portiere di Ajax, Juve e Manchesterè stato colpito dallo stesso male mentre si trovava in vacanza a Spalato, in Croazia, ed è stato trasportato in elicottero in ...

Onana-United, stretta finale dell'Inter. 60 milioni subito o l'affare salta Inter News 24

ForzAzzurri.net - Daily Mail - Lo United ha subito un duro colpo: le parole di ADL hanno spiazzato la società. La notizia arriva dall'Inghilterra, il quotidiano non ha ...Anche per l'attaccante del Tottenham c'erano state difficoltà di natura economica, così come è complessa la pista che porta a Hojlund ...