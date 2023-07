Lo strano esposto contro Bassetti di 123 medici | le accuse sui vaccini | «Ora che ho i vostri nomi | vi denuncio io»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’presentato all’Ordine deidi Genova da parte di 123 camici bianchil’infettivologo Matteorischia di trasformarsi in un «gigantesco autogol». È lo stesso direttore di Malattie infettive del San Matteo di Genova a rispondere sui social, con un sarcastico ringraziamento per chi lo ha denunciato: «Grazie a quello che hanno scrittodi me,lana dell’evidenza,i vocaccini,l’operato mio e di molti colleghi e a favore di farmaci e protocolli non approvati per la cura del Covid-19 – spiega– hanno fornito a me e al mio avvocato la documentazione per denunciarli, uno per uno, ai loro rispettivi ordini». LeI 123 ...

L'presentato all'Ordine dei medici di Genova da parte di 123 camici bianchi contro l'infettivologo Matteo Bassetti rischia di trasformarsi in un "gigantesco autogol". È lo stesso direttore di ......di momenti espositivi - propositivi per mostrare come si possa mettere in scena quello... L'autore della scultura di Rotterdam è l'artista inglese Thomas Price, che aveval'opera ad Art - ...Ma io sono. Né la presenza sul territorio (per un politico), né l'attività di divulgazione (... promossa dalla mia domanda su quanto il suo paese fossea fenomeni di dissesto (un pochino:...

Lo strano esposto contro Bassetti di 123 medici, le accuse sui ... Open

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Nonostante l’apparente indifferenza in merito all’attribuzione della grafia dei pizzini inviati dall’allora latitante a diversi soggetti – tra ...