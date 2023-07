Lo strano caso del leader che ha incarcerato l’1% della popolazione

(Di mercoledì 12 luglio 2023) El Salvador: crollo record di omicidi ed emigrazione El Salvador ha ridotto gli omicidi del 92% rispetto al 2015, dando a Bukele il sostegno di 9 salvadoregni su 10 secondo tutti i sondaggi. Inoltre, il numero di salvadoregni che attraversano illegalmente il confine tra Stati Uniti e Messico è crollato del 44% negli ultimi 6 mesi, a dimostrazione che più sicurezza equivale a meno emigrazione. Per trasformare uno dei paesi più violenti al mondo nel più sicuro delle Americhe, Stati Uniti e Canada compresi, Bukele ha messo dietro le sbarre 68mila membri delle gang, più del. Rispondendo alle accuse di violazione dei diritti umani dei prigionieri, Bukele durante una riunione di gabinetto ha detto: “Sì, avranno anche loro i diritti umani ma i diritti umani delle persone oneste sono più importanti.” Ora, al di là delle ...

L'uccello cadde nell'accampamento nemico con lo stomaco pieno: logonfiore fu notato e così ... Tra le sue particolarità, a inizio XIII secolo fu aggiunto un portico finemente decorato,...Il riferimento è alche ha coinvolto il figlio di Ignazio La Russa , Leonardo, nel quale è intervenuto proprio il presidente del Senato, sostenendo che il figlio è innocente e che èche ...Coprodotta da Amazon Studios con Lucky Red, Gigolò per, disponibile nel 2023, è diretta da ... Attraverso unopercorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà un'occasione per ...

Lo strano caso di un uomo con la lingua verde e pelosa Today.it

“La Russa Non sarei intervenuta nel merito della vicenda, io solidarizzo con la ragazza e non mi pongo il problema dei tempi della denuncia“. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Melo ...Ogni estate ritorna l’incubo della polvere Prezzi scontatissimi su decine di prodotti ed elettrodomestici in occasione dell’11 e 12 luglio: offerte imperdibili ...