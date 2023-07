(Di mercoledì 12 luglio 2023) Avvio in leggeroper lotra Btp e, con il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e tedeschi che scende di un puntoa quota 175. In flessione anche il rendimento dei ...

Avvio in leggero calo per lotrae Bund, con il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e tedeschi che scende di un punto base a quota 175. In flessione anche il rendimento dei bond italiani, che scende di ...Ciononostante, ilpiù longevo offre intorno al 4,50%. Il fatto è che la Repubblica di San ... Bond San Marino conaltissimi In altre parole, i bond di San Marino comportano rischi elevati di ...Lotrae Bund chiude in rialzo. Il differenziale si allarga a 176,6 punti dai 173 dell'avvio. Sale anche il rendimento del decennale italiano che sfiora il 4,41% (+3,3 punti). .

Lo spread Btp-Bund apre in lieve calo a 175 punti base Trentino

Avvio in leggero calo per lo spread tra Btp e Bund, con il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e tedeschi che scende di un punto base a quota 175. In flessione anche il rendimento dei ...Nella seduta di martedì 11 luglio il Btp future (scadenza settembre 2023) ha subito una rapida correzione ed è sceso fin sotto i 113 punti. La situazione ...