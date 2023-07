Lo sciopero dei trasporti lascia gli italiani a piedi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’Italia stretta nella morsa del caldo dovrà fare i conti anche con lodeiprevisto dal 13 al 15 luglio. Si preannunciano quindi giornate di fuoco per circa 1 milione diche si metteranno in viaggio nel weekend su treni ed aerei bloccati dalle rivendicazioni delle sigle sindacali. I viaggi a rischio, per il trasporto ferroviario sono previsti a partire dalle 3 di giovedì 13 luglio alle 2 di venerdì 14 luglio. Mentre i voli con possibili ritardi e cancellazioni si prevedono per sabato 15 luglio a causa dellodel personale di terra degli aeroporti. Una scelta quella dei sindacati tesa ad ottenere quanto è stato chiesto in questi mesi a livello contrattuale e che avrà un impatto molto forte soprattutto sulla circolazione ferroviaria del Paese. Ma nonostante le criticità dello ...

'Credo che i margini per una revoca dellotrasporti ferroviari proclamato dalle categorie a partire da questa notte non ci siano. In ogni caso, verranno assicurati e garantiti i treni a lunga percorrenza, così come i servizi ......di ottanta associazioni pubbliche e private ha fissato per il 30 settembre prossimo in prospettiva di unogenerale (dopo l'estate va programmata la nuova legge di bilancio) se lo stato...... proponendo di rivedere le mobilitazioniprossimi giorni nel settore. Ha poi convocato un ... Sbarra (Cisl): "Non ci sono margini per la revoca dellonelle ferrovie". Uil:convocati troppo ...

Il Segretario Generale Claudio Tarlazzi e i Segretari Nazionali Roberto Napoleoni e Ivan Viglietti della Uiltrasporti ritengono impossibile una revoca ...Ecco il curriculum integrale di Paola Bellocchi, neo presidente della Commissione sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ...