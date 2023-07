- Gridare lotutti insieme è stato molto bello. Pancalli ha voluto a tutti i costi questa cosa e noi siamo stati i primi a far parte di questo mondo. Non è solo un cambiamento nelle nostre vite,...il giuramento con altri 12 colleghi 12 luglio 2023 09:37 Fotogallery - 'Lo': l'paralimpica Bebe Vio entra in polizia: 'Un'emozione fortissima' - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - >...... che per ragioni anagrafiche, probabilmente, ha indirizzato un po' l'orecchio della sua- e ... E allora sarà tutta un'altra musica, che..."nessuno, tinessuno, nemmeno il destino potrà più ...

"Lo giuro": l'atleta paralimpica Bebe Vio entra in polizia: "Un'emozione fortissima" TGCOM

"Lo giuro!": due parole che nel mondo paralimpico prima d'oggi non erano mai state pronunciate e che invece nella sede del Comitato Italiano Paralimpico (Cip) sono diventate realtà, perché tredici ..."Lo giuro!". Due parole che nel mondo paralimpico prima d'oggi non erano mai state pronunciate e che invece questa mattina nella sede del Cip sono diventate realtà, perché tredici atleti (sette uomini ...