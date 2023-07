LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | prosegue la cavalcata di Oss | inizia a piovere

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02 Sul traguardo però continua ad esserci tempo favorevole. 17.00! Vingegaard si vede nelle prime posizioni del gruppo. 16.57 48” il margine di Daniel Oss (TotalEnergies) a 28 chilometri dal traguardo. 16.54 Si fa vedere anche la Groupama-FDJ in testa al gruppo. 16.51 Intanto team radio della Jumbo-Visma, che chiede ai suoi uomini di stare vicini a Vingegaard. 16.48 Il gruppo per ora non affonda il colpo per riprendere Oss. Manca ancora parecchio al traguardo, poco più di 35 chilometri. E infatti aumenta il suo vantaggio, che supera i 40”. 16.45 Si ricongiunge ora Laporte. 16.43 Intanto Christophe Laporte (Jumbo-Visma) rimasto leggermente attardato, sta rientrando ora grazie alle ammiraglie. 16.40 Poco più di 40 chilometri al traguardo. 16.37 ...