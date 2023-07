LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 75 km al traguardo | inizia a piovere sulla corsa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.10 Sempre sui 30” il vantaggio di Andrey Amador (EF Education-EasyPost), Matis Louvel (Team Arkéa Samsic) e Daniel Oss (TotalEnergies) a 65 chilometri dal. 16.07 In gruppo si intravede in testa, la solita, gigantesca figura di Tim Declercq (Soudal-QuickStep). 16.04 Una giornata di libertà per Daniel Oss, una vita da gregario per lui, soprattutto a coprire le spalle di Peter Sagan.la possibilità di provarci. 16.02 Il gruppo mette un attimino il freno, con i primi tre che si prendono nuovamente qualche secondo, per loro ora 40”. 15.59 Tutte le squadre vogliono essere davanti in questa fase, per essere pronti a rispondere a qualsiasi azione. Chissà che qualche squadra non abbia un piano per vivacizzare lae provare ad evitare una volata di ...