LIVE Tour de France 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 100 km al traguardo Daniel Oss in fuga con Amador e Louvel

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 La strada continua a proporre continui saliscendi. Il gruppo sembra recuperare qualche secondo ogni volta che si propone una breve salita. 15.22 100 KM AL! 15.20 Questo il momento in cui Philipsen ha superato Coquard proprio sulla linea delintermedio: Intermediate sprint stage 10 @JasperPhilipsen outsprints @bryancoquard on the line, comforting his green jersey.@JasperPhilipsen dépasse @bryancoquard sur la ligne, confortant un peu plus son maillot vert déjà solide.#TDFpic.twitter.com/h2epf16N8v —de(@Le) July 12,15.18 Giornata tranquilla finora per gli uomini della Jumbo-Visma. Dopo diverse tappe in cui è stato necessario lavorare ...