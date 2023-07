LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | doppio argento azzurro nelle 20 km di marcia con Mihai e Cosi!

Leggi su oasport

mercoledì 12 luglio 2023 18.58 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport per la seconda giornata degliU23 dia Espoo! 18.55 Bronzo alla Finlandia con Jerry Jokinen, che ha tirato giù oltre un minuto al suo personale firmando il nuovo primato nazionale Under 23 in 1h:24:41. 18.53 Secondodi giornata per l'Italia! 1h:23:02 il crono finale di Andrea Cosi, che sale dunque sul secondo gradino del podio agliU23 di Espoo! 18.52 Paul Mc Grath finisce forte e sigla il nuovo personale in 1h:21:03, migliorando di 12? il suo precedente record. Spagna medaglia d'oro nella 20 km maschile di, ma adesso attendiamo al traguardo l'...