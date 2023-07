LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | comincia la 20 km femminile di marcia | alle 17 30 tocca agli uomini

Leggi su oasport

17.06 Stey e Moutard fanno sul serio e portano via altre tre atlete per un vero tentativo di fuga dopo il primo chilometro di gara! Resistono per ora Mihai, la turca Demir e la ceca Martinkova. 17.05 Le francesi si portano subito al comando per imporre il loro ritmo e scremare il gruppo. Risponde presente al momento l'azzurra Mihai. 17.03 Si gareggia su un circuito di un chilometro da ripetere per venti volte, disegnato disegnato intorno al Leppävaara Stadium e con una prima parte insidiosa per la presenza di alcune decine di metri di strada leggermente in pendenza. 17.00 SI PARTE!!!no ufficialmente gliUnder 23 di Espoo con il via della 20 kmdi. Italia subito in lizza per una meda con ...