LIVE Atletica | Europei U23 2023 in DIRETTA | alle 17 00 il via della 20 km femminile di marcia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.43 Day-1 dedicato esclusivamente alla, con l’assegnazione dei primi due titolirassegna continentale giovanile nella 20 km maschile e. 16.40 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla prima giornata dei CampionatiUnder 23 dileggeraa Espoo, in Finlandia. CalendarioUnder 23 – Convocati dell’Italia per gliUnder 23 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti allatestualeprima giornata dei CampionatiUnder 23 di, in programma a Espoo (in Finlandia) fino a ...