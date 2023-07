LIVE Alcaraz-Rune 7-6 6-4 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | lo spagnolo è avanti due set a zero

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Nell’unica chance avuta a disposizione,è riuscito a strappare il servizio all’avversario e portarsi poi a casa il secondo set. Il murciano ha servito con l’80% di prime a punto, mentreha fatto meglio con l’87%, mentre la seconda ha fatto la differenza in favore dello(83%-56%). 6-4 SET! Altro servizio vincente per il murciano che ora conduce con due parziali di vantaggio sull’avversario! 40-15 Giocata un po’ presuntuosa dello, il quale prova a giocare una difficilissima palla corta che non si alza a sufficienza in uscita dal servizio. 40-0 Smorzata al volo spettacolare dicon il rovescio per poi andare a segno con il dritto, tre set point per lo ...