LIVE Alcaraz-Rune 7-6 6-4 6-4 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | lo spagnolo si impone in tre set e conquista la semifinale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.38 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 19.36 Oraattende Daniil Medvedev in: i due si sono già incrociati a, nel 2021, nel secondo turno dell’edizione di due anni fa. In quell’occasione ad imporsi fu il russo, ma l’attuale numero uno del mondo era alle prime uscite sull’erba della carriera. 19.34 Ha prevalso il giocatore più completo, più esperto – nonostante siano entrambi nati nel 2003 – e più a proprio agio sull’erba:ha servito meglio sia con la prima (79%-75%), sia con la seconda (71%-54%). Solamente il primo set è stato realmente equilibrato, mentre i restanti due parziali hanno visto ...

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari puntati sul big match trae Rune . Medvedev se la vedrà contro Eubanks . Nel femminile, Sabalenka vola in semifinale: sfiderà la tunisina Jabeur che ha eliminato Rybakina in tre set. Segui la diretta della ...... che sono 5 - 5 al quarto set 18.14 - SET- E' del numero uno del mondo il primo set, vince 7 - 6(3) contro Rune 18.07 - Tiebreak nel primo set tra Rune e17.43 - SET EUBANKS - Si ...se la vedrà su uno dei campioni assoluti qui di casa, il serbo Nole Djokovic che ha lasciato il numero 1 del ranking al genio Carlos. Oggi lo spagnolo è in campo contro Rune . TABELLONE ...

Daniil Medvedev vola in semifinale per la prima volta in carriera: rimontato e battuto al 5° set il sorprendente statunitense Chris Eubanks. Donne, la seconda semifinale sarà Jabeur-Sabalenka. I ...In programma oggi 12 luglio il numero 1 Alcaraz contro il norvegese Rune mentre sul campo 1 si gioca Medvedev-Eubanks. Ieri qualificati Sinner e Djokovic ...