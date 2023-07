LIVE Alcaraz-Rune 7-6 6-4 4-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | rimane avanti di un break lo spagnolo nel terzo set

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40lo annulla con una buona prima al centro. 30-40 Risposta profondissima dicon il rovescio, match point per lo. 30-30 Vola via il dritto del murciano. 15-30 Si ferma sul nastro il rovescio di. 15-15 Trova il puntocon lo smash a rete. 15-0 A segnocon il dritto. 5-3 GAME! Risposta diche termina in rete, ora il danese serve perre nel match. 40-15 Prima al corpo vincente per lo. 30-15 Servizio e dritto vincente per. 15-15 Trova la riga lateralecon la risposta di rovescio. 15-0 Il nastro blocca il rovescio incrociato del ...

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari puntati sul big match trae Rune . Medvedev se la vedrà contro Eubanks . Nel femminile, Sabalenka vola in semifinale: sfiderà la tunisina Jabeur che ha eliminato Rybakina in tre set. Segui la diretta della ...3 - 2senza break nel primo set con Rune 17.10 - SET EUBANKS - Gioca alla grande Eubanks e vince il secondo set con Medvedev, 6 - 1, si va al terzo su un set pari 17.04 - Eubanks serve per il ...se la vedrà su uno dei campioni assoluti qui di casa, il serbo Nole Djokovic che ha lasciato il numero 1 del ranking al genio Carlos. Oggi lo spagnolo è in campo contro Rune . TABELLONE ...

Daniil Medvedev vola in semifinale per la prima volta in carriera: rimontato e battuto al 5° set il sorprendente statunitense Chris Eubanks. Donne, la seconda semifinale sarà Jabeur-Sabalenka. I ...In programma oggi 12 luglio il numero 1 Alcaraz contro il norvegese Rune mentre sul campo 1 si gioca Medvedev-Eubanks. Ieri qualificati Sinner e Djokovic ...