LIVE Alcaraz-Rune 7-6 3-4 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si entra nella fase calda del secondo set

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-4 GAME! Sempre con il servizio il numero sei del mondo chiude i conti del settimo gioco. 40-0 Altra prima vincente per il danese. 30-0 Ace. 15-0 Non controlla la risposta di dritto. 3-3 GAME! Seconda vincente per lo spagnolo, altro turno di battuta tenuto a zero dal murciano. 40-0 Ancora con il servizio il numero uno del mondo. 30-0 Primo ace del match per. 15-0 Prima al centro vincente per lo spagnolo. 2-3 GAME! Seconda che pizzica la riga per il danese, il quale non ha concesso alcuna palla break dall’inizio del match, ma è sotto un set a uno per il momento. 40-0 Ancora con il servizio. 30-0 Prima al centro vincente del danese. 15-0 Servizio e ...