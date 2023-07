LIVE – Alcaraz-Rune 7-6 0-0 | quarti di finale Wimbledon 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ididi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Il quarto diprobabilmente più atteso, tra i due migliori giovani degli ultimi dodici mesi sul circuito maschile. Senza dubbio lo spagnolo ha dalla sua migliori risultati e anche esperienza su questa superficie, dato che già lo scorso anno arrivò in ottavi e soprattutto è reduce dal successo al Queen’s, ma l’amico e rivale di tante battaglie giovanili non è uno che molla facilmente e sarà disposto a tutto nella ricerca dell’upset contro lo spagnolo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con i due giocatori programmato come secondo ...

... 6 - 1, si va al terzo su un set pari 17.04 - Eubanks serve per il secondo set sul 5 - 1 contro Medvedev 17.03 - Entrano in campo Rune eper l'atteso quarto di finale sul Centre Court 16.45 - ...se la vedrà su uno dei campioni assoluti qui di casa, il serbo Nole Djokovic che ha lasciato il numero 1 del ranking al genio Carlos. Oggi lo spagnolo è in campo contro Rune . TABELLONE ...WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari puntati sul big match trae Rune . Medvedev se la vedrà contro Eubanks . Nel femminile, la giornata si apre con la sfida tra Keys e Sabalenka ma c'è grande attesa per l'incrocio tra Jabeur e Rybakina . Segui la diretta ...

In programma oggi 12 luglio il numero 1 Alcaraz contro il norvegese Rune mentre sul campo 1 si gioca Medvedev-Eubanks. Ieri qualificati Sinner e Djokovic ...Keys-Sabalenka è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming. Non ha tradito le attese, finora, la seconda… Leggi ...