LIVE Alcaraz-Rune 6-5 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | tie-break assicurato per lo spagnolo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Volee di dritto delloarriva sulla palla e infila con il dritto. 30-30 Esagerache spedisce il dritto in corridoio. 15-30 Leggermente in ritardonell’impatto del dritto, il quale termina in corridoio. 15-15 Gran risposta con il dritto persbaglia con lo stesso colpo. 15-0 A segno con il dritto. 6-5 GAME! Servizio e dritto vincente per l’iberico,deve nuovamente servire per rimanere nel primo set. 40-30 Prima al centro vincente per. 30-30 Termina lungo il recupero disull’attacco di dritto dello ...