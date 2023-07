LIVE Alcaraz-Rune 4-3 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si entra nella fase calda del primo set

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-30 Esce di pochissimo il recupero di dritto in corsa dello spagnolo, attenzione. 0-15 Sbaglia clamorosamente la stop volley di rovescio. 4-4 GAME! Affossa la risposta di rovescio, il danese rimane a contatto dell’avversario nel punteggio. 40-30 Scappa il dritto diin uscita dal servizio. 40-15 Vincente la risposta dicon il rovescio. 40-0 A segnocon la volee di rovescio. 30-0 Non trova il campo con l’accelerazione di rovescio. 15-0 Ace. 4-3 GAME! Servizio e rovescio vincente per lo spagnolo che tiene a quindici la battuta in questo turno al servizio. 40-15 Termina in corridoio il dritto inside-out ...

se la vedrà su uno dei campioni assoluti qui di casa, il serbo Nole Djokovic che ha lasciato il numero 1 del ranking al genio Carlos. Oggi lo spagnolo è in campo contro Rune . TABELLONE ...... 6 - 1, si va al terzo su un set pari 17.04 - Eubanks serve per il secondo set sul 5 - 1 contro Medvedev 17.03 - Entrano in campo Rune eper l'atteso quarto di finale sul Centre Court 16.45 - ...WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari puntati sul big match trae Rune . Medvedev se la vedrà contro Eubanks . Nel femminile, la giornata si apre con la sfida tra Keys e Sabalenka ma c'è grande attesa per l'incrocio tra Jabeur e Rybakina . Segui la diretta ...

Keys-Sabalenka è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming. Non ha tradito le attese, finora, la seconda… Leggi ...Segui su Ubitennis la diretta scritta della seconda giornata di quarti di finale. Attesa per il match NextGen tra Alcaraz e Rune, preceduto da Rybakina-Jabeur ...