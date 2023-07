LIVE Alcaraz-Rune 2-1 | Wimbledon 2023 in DIRETTA | si seguono i servizi nel primo set

(Di mercoledì 12 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 GAME! Questa volta trova il vincente con il dritto il murciano, il quale tiene ilo senza concedere palle break all’avversario. 40-30 Finisce in corridoio il dritto diin uscita dalo. 40-15 Trova la rigacon la risposta aggressiva di rovescio. 40-0 A segno con la volee di rovescio lo spagnolo. 30-0 Prima al centro vincente per. 15-0 Non controlla la risposta di rovescio. 1-1 GAME! Termina, non di molto, in corridoio il dritto di, buon inizio per il danese alo. 40-15 Spettacolare il passante incrociato con il dritto di. 30-15 Prova a passare ...

Per quanto riguarda gli uomini, le sfide sono Medvedev - Eubanks e, sul centrale,- Rune L'EDITORIALE DEL DIRETTORE Sinner - Djokovic Nothing is impossible . Provo a spiegare. E comunque è ...se la vedrà su uno dei campioni assoluti qui di casa, il serbo Nole Djokovic che ha lasciato il numero 1 del ranking al genio Carlos. Oggi lo spagnolo è in campo contro Rune . TABELLONE ...WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Si chiude il programma dei quarti di finale sull'erba inglese: fari puntati sul big match trae Rune . Medvedev se la vedrà contro Eubanks . Nel femminile, la giornata si apre con la sfida tra Keys e Sabalenka ma c'è grande attesa per l'incrocio tra Jabeur e Rybakina . Segui la diretta ...

Wimbledon LIVE, Alcaraz-Rune e Medvedev-Eubanks in diretta: risultati di oggi e dove vedere le partite in TV Sport Fanpage

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Ons Jabeur e Aryna Sabalenka si sono qualificate alle semifinali femminili del torneo londinese. Il n.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Sta per iniziare il match che precede la sfida tra i due giovanissimi: sul centrale Ons Jabeur incrocia la campionessa in carica Elena Rybakina per l'ac ...