L’Italia può giocare la Champions League con 5 squadre! Il nuovo regolamento e gli scenari

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Avere ben cinque italiane in UEFA, potrebbe non essere più un sogno, un’utopia. Quest’anno ci siamo andati veramente vicini, specialmente se la Roma avesse portato a casa l’Europa. A quest’ora staremmo parlando di riscatto italiano (nonostante le altre due finali perse). Ma il Siviglia ha rovinato la festa. In ogni caso, in futuro, ci potrebbe essere l’opportunità di vedere cinque formazioni della Penisola nella massima competizione europea. A partire dalla stagione 2024/25 infatti, la UEFA adotterà diverse nuove regole e ci sarà anche la riforma della. Le squadre che potranno prendere parte alla manifestazione continentale infatti, passeranno da 32 a 36 e dunque come verranno assegnati questi quattro nuovi posti? Vediamo assieme. La Federcalcio europea ha ...

