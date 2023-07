L’Inter e Handanovic si dicono addio dopo 11 anni

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Samire l'Inter si11 stagioni, il portiere sloveno lascia il club nerazzurro, sebbene non sia chiaro se per direal calcio o se per continuare la sua carriera altrove. Intanto l'Inter lo saluta con un lungo comunicato affidato al proprio sito ufficiale. "Un riferimento assoluto, un leader dello spogliatoio, un capitano coraggioso. Samirè stato tutto questo, nelle 11 stagioni in cui ha difeso la porta nerazzurra. La sua firma con l'Inter risale al 9 luglio 2012, dimostrando dal primo momento doti tecniche eccezionali abbinate a un grande carisma che lo hanno reso tra i migliori portieri della storia interista.Ne sono prova le 455 presenze condite da 166 clean sheet. Grazie a questi numeri straordinari Samir ha raggiunto Ivan Ramiro ...