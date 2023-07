L’inchino del gigante Cinque brevi libri di viaggi e metamorfosi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Personaggio intrigante Christoph Ransmayr, forse il più grande scrittore di lingua tedesca vivente. Scrittore che ha girato il mondo, lo ha conosciuto e lo ha vissuto profondamente. è un libro che raccoglie alcune di queste sue esperienze, con un linguaggio che non è solo quello dell’osservatore attento e rispettoso, ma anche e soprattutto quello di chi riconosce la stretta consonanza fra ciò che lo circonda e il proprio mondo interiore: una confidenza, una familiarità che non assiepa la meraviglia dell’esploratore, ma che lo fa sentire nel proprio ambiente anche quando si sente spaesato. Anzi, forse proprio nello spaesamento Ransmayr insegna a trovare ciò che ci è più proprio. “Ogni cammino degno di questo nome conduce al contempo lontano e in profondità, ai margini del mondo e al suo cuore”, scrive a un certo punto, rendendosi conto di come “la nostra via non conduca unicamente ...