L' impero dei lupi | sulle tracce di un serial killer

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'DEIIris ore 21 Con Jean Reno, Laura Morante, Etienne Chicot. Regia di Chris Nahon. Produzione Francia 2005. Durata: 2 ore e 8 minuti LA TRAMA Un capitano di polizia èdi unche ha ucciso tre donne extracomunitarie. Lo aiuta un ispettore forse corrotto che che si muove molto bene nel quartiere turco di Parigi. La strada dei poliziotti s' incrocia con quella della moglie di un alto funzionario perseguitata dagli incubi. La donna in passato fu una terrorista e ora gli antichi compagni di strada ( idel titolo) vogliono farle pagare l'antica defezione PERCHE' VEDERLO perchè la doppia indagine specie all'inizio è decisamente appassionante. Principalmente per merito di una ...

