Liam Payne esce da una clinica e chiede scusa agli altri One Direction | “Ero messo male”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un anno faha rilasciato diverse dichiarazioni controverse su Zayn Malik e il resto degli One. Il cantante ha anche rivelato di essere quasi arrivato alle mani con un altro membro del gruppo. Nei mesi successivisi è chiuso in un centro in Louisiana, adesso che è uscito ha dichiarato di essere sobrio da più di 100 giorni ed ha amdi aver sbato a straparlare dei suoi colleghi.: “I ragazzi degli Onemi sono stati sempre vicino”. “Eroin quel momento. Sono stato davvero felice quando sono arrivato a mettere un freno a quella vita vita e al lavoro. Non ho avuto il mio telefono per quasi 100 giorni. Però mi è servito ...

Lo riportano alcune testate americane - come il New York Post - oppure britanniche, come il Dalily Mail Ma anche Jack Harlow, Zayn Malik (in foto) Gordon Ramsay, Karlie Kloss,ed Ellie ...Al Gran Premio di Gran Bretagna erano presenti numerosi volti noti, tra cui la popstar colombiana Shakira, il cantante degli One Directione la star dell'Eurovisione Sam Ryder. Anche l'...L'ultimo flirt di cui si sa qualcosa è quello con uno dei membri degli One Direction,, flirt durato però solamente qualche mese. Come detto precedentemente non si sa nulla sull'attuale ...

Zayn Malik, Liam Payne e il botta e risposta su Instagram Vanity Fair Italia

Pochi minuti prima del via del Gp di Silverstone c’è stata una sfilata di vip sulla griglia di partenza, tutti hanno rilasciato ...L'attore indossava una tuta da corsa bianca e nera per rappresentare il team fittizio APXGP mentre si mescolava tra i veri piloti sulla griglia del ...