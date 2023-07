L' ex sommergibilista Rzhitsky ammazzato in strada | il sospetto scuote il Cremlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Gli ha sparato quattro colpi di pistola al petto e alla schiena e poi si è dileguato indisturbato per le vie di Krasnodar, nella Russia meridionale. Sull'asfalto con il cadavere di Stanislav, ex comandante di un sottomarino russo della Flotta del Mar Nero di 42 anni, è rimasta anche l'ombra della vendetta ucraina. Ne sono convinte le autorità russe che hanno immediatamente aperto un'inchiesta: non si tratta infatti di una rapina visto che a terra sono rimasti un orologio digitale e un paio di cuffie. L'azione sembra sia stata pianificata nel dettaglio. Probabilmente il killer sapeva dove poteva colpire, si legge sul Corriere, dal momento che l'agguato è avvenuto in un'area senza telecamere di sicurezza. Dietro al delitto delpuò esserci di tutto, ma la pista di un'azione mirata è rinforzata dal profilo dell'ufficiale. ...