L' ex bonas di Avanti un altro vive un dramma senza fine | la situazione è gravissima

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Oggi Notizie La prorompente showgirl Paola Caruso ha recentemente allarmato i suoi fan per la sua asdai social media. La donna, nota per le sue apparizioni televisive e per il suo coinvolgimento nel mondo dello spettacolo, sembra attraversare un momentotico. Ciò che sta accadendo alla sua vita è ancora un mistero, ma sembra che Paola stiando unamolto difficile che ha richiesto il suo immediato ritorno in Italia. In un breve messaggio sui social, Paola ha accennato a una disgrazia che è successa a suo figlio Michele durante la loro vacanza a Sharm el-Sheikh. Cosa sarà successo? Per saperne di più, continuate a leggere. Di cosa parla questo articolo... Asdi Paola Caruso dai social Partecipazioni televisive Squalifica da La Pupa e il Secchione Relazione con l'ex ...