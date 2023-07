L’ex agente di Verratti | «Il Psg è come un carcere | il loro atteggiamento è sempre di ricatto»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Donato Di Campli è l’che ha portatodal Pescara al Psg. Nelle ultime stagioni peròsembra essere progressivamente fuori dai piani del club che ultimamente si sta rivelando una polveriera pronta ad esplodere, soprattutto dopo le parole di Mbappé. A gettare benzina sul fuoco ci pensa proprio Di Campli che in un intervista al portale Relevo ha dichiarato: «A Parigi i giocatori sono incarcerati, non fanno mai quello che voglionoma quello che il club vuole; è una prigione e c’è il». Per mesi il procuratore ha provato a portare il suo assistito da Parigi a Barcellona, senza successo però. Anzi il rapporto professionali consi è pure interrotto: «L’del Psg èdi ...