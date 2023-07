Leslie Van Houten | la seguace dell' angelo della morte Charles Manson esce di cella dopo 52 anni

Houten, seguace degli 'angeli della morte' di Charles Manson, è uscita martedì da una prigione californiana dopo aver scontato più di 50 anni di ergastolo per la sua partecipazione a due ...Com'era stato annunciato nei giorni scorsi ,Houten , conosciuta anche come "L'Angelo della morte" di Charles Manson , è stata rilasciata con la condizionale. All'età di 72 anni, dopo averne trascorsi 52 dietro le sbarre del carcere, ...È stata rilasciata in libertà condizionale, dopo 52 anni di galera, la 72enneHouten, uno degli 'angeli della morte' della famigerata setta di Charles Manson, che seminò panico e orrore nella Los Angeles di fine anni '60. Lo riferiscono i media Usa. La sua ...

Charles Manson, "l'angelo della morte" Leslie Van Houten esce dal carcere dopo 52 anni TGCOM

Ha trascorso 52 anni in carcere ma ieri sera Leslie Van Houten, uno degli “angeli della morte” della setta di Charles Manson, è stata rilasciata in libertà condizionale. La scarcerazione della donna, ...Cnn — Leslie Van Houten, ex seguace di Charles Manson e condannata per omicidio, è stata rilasciata martedì da una prigione della California, ha detto ...