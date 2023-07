Leonardo La Russa | la ragazza ha confermato le accuse di violenza

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) durante l’interrogatorio di garanzia durato 3 ore È durato circa tre ore l’interrogatorio dellache accusa il figlio di Ignazio La, disessuale. La presunta vittima ha sostanzialmentequanto dichiarato all’interno della denuncia presentata lo scorso 29 giugno per il fatti avvenuti circa quaranta giorni prima, ovvero nella notte tra il 18 e il 19 maggio. Secondo la ricostruzione, laera in compagnia di un’amica quando incontra in un localeLa. Dopo aver bevuto un drink per laarriva il buio. SI risveglia il giorno dopo nel letto di La, nuda, e sarà proprioa dirle: “mi conferma che sia lui e sia il suo amico Nico” ...